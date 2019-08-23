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Соя-бобы начали дешеветь на новостях о торговой войне Китая и США

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Цены на соя-бобы и ряд других сельхозтоваров упали в пятницу на решении Китая ввести дополнительные пошлины на поставляемые в КНР американские товары общей стоимостью $75 млрд в год.

Ранее Пекин объявил, что вынужден пойти на эти меры в ответ на протекционистские действия США. Сообщалось, что речь идет о введении с 1 сентября дополнительной 5%-ной пошлины на поставки соя-бобов из США и 10%-ной - на свинину. В список товаров, которых коснутся новые пошлины, также вошли нефть, кукуруза и хлопок.

Ноябрьские фьючерсы на соя-бобы на площадке Чикагской торговой палаты (CBOT) подешевели на 1,3%. Цены на хлопок, свинину и кукурузу также упали.

Ранее Китай уже ввел 25%-ную пошлину для соя-бобов, поставляемых из США, существенно сократив покупки этого сельхозтовара.

Падение цен усилилось после того, как президент США Дональд Трамп в твиттере пообещал до конца дня объявить об ответных мерах на действия Китая.

Рассчитываемый агентством Bloomberg индекс цен на сырье снизился в ходе торгов на 0,8%.

Золото подорожало до максимума за шесть лет в пятницу на фоне возросшего спроса на наиболее надежные активы. Цена металла подскочила на 1,8% - до $1535 за унцию. С начала года стоимость золота увеличилась на 20%.

Китай США Дональд Трамп

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