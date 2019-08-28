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СК "НАСКО" признана банкротом

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Татарстана во вторник признал АО "Национальная страховая компания Татарстан" ("НАСКО") банкротом, говорится в сообщении компании.

Конкурсным управляющим назначена государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов".

Заявление о банкротстве компании в июле подала временная администрация "НАСКО", которая после анализа финансового состояния СК пришла к выводу, что восстановить ее платежеспособность не удастся.

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Банк России 14 мая отозвал у АО "НАСКО" лицензии на осуществление страхования. По данным на конец июля ЦБ оценивал справедливую величину активов "НАСКО" в 4,3 млрд рублей при величине обязательств 8,6 млрд рублей. Таким образом, недостаток имущества (активов) "НАСКО" для исполнения обязательств перед кредиторами (величина "дыры") составлял не менее 4,3 млрд рублей.

Ранее ЦБ сообщал, что в деятельности сотрудников "НАСКО" усматривается вывод активов, временная администрация с первого дня столкнулась с попытками помешать ее работе. Банк России сообщил о "противоправных действиях должностных лиц компании "НАСКО" в Генпрокуратуру РФ и следственный департамент МВД.

По данным ЦБ РФ, по итогам 2018 года объем премий страховой компании "НАСКО" составил 9,25 млрд рублей (рост на 121,6% по сравнению с 2017 годом), выплаты - 3,1 млрд рублей (рост на 51,2%). Доля ОСАГО в портфеле компании заняла 62,6%. Премии по ОСАГО составили 5,8 млрд рублей, выплаты по ОСАГО - 2,6 млрд рублей. СК "НАСКО" по итогам 2018 года заняла 11-место среди российских страховых компаний по сборам премий в этом виде страхования.

НАСКО

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