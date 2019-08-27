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Экс-владельца страховых компаний Кондратенкова заочно обвинили в крупном хищении

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Бывшему владельцу нескольких страховых компаний Александру Кондратенкову заочно предъявлено обвинение по делу о хищении более 67 млн рублей по фиктивным документам.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-центре МВД РФ, в хищении денег у организации подозревают руководителей и сотрудников страховой компании. По данным источника агентства, речь, в частности, идет о Кондратенкове.

Как сообщает МВД, злоумышленники знали о предстоящем отзыве лицензии у страховой компании и последующем включении ее ликвидных активов в конкурсную массу для выплаты кредиторам.

"Установлено, что в 2016 году подозреваемые подготовили фиктивные документы о выходе из состава страховой компании одного из учредителей (коммерческой организации, подконтрольной злоумышленникам) с условием выплаты действительной стоимости доли в уставном капитале. Таким образом, на счета аффилированной подозреваемым фирмы были незаконно перечислены денежные средства компании в сумме более 67 млн рублей", - сообщили в ведомстве.

По данному факту против одного из руководителей страховой возбудили уголовное дело о присвоении денег в особо крупном размере, ему заочно предъявлено обвинение. В МВД добавили, что его хотят объявить в федеральный и международный розыск.

В 2018 году Банк России отозвал лицензии на осуществление страхования и перестрахования СК "Опора", которая на тот момент принадлежала структурам Кондратенкова, так как она в отведенный срок не устранила нарушения страхового законодательства. на полгода была назначена временная администрация страховщика.

СК "Опора" работала на рынке страхования и перестрахования с апреля 1996 года. В 2011-2015 годах существовала под брендом ОАО "Открытие страхование" и являлась частью финансовой группы "Открытие". Затем компания вошла в состав структур руководителя комиссии по страхованию Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александра Кондратенкова. В конце июня 2018 года компания решила отказаться от лицензий на осуществление страховой деятельности и уйти со страхового рынка.

В начале 2018 года СК объявила о передаче страховых портфелей по ОСАГО и автоКАСКО в СК "Ангара" (принадлежит страховщику), компания добровольно отказалась от осуществления этих видов страхования. Портфели по страхованию от несчастных случаев и болезней, медицинскому страхованию, страхованию грузов, имущества юридических и физических лиц, ОСОПО, страхованию гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, страхованию предпринимательских и финансовых рисков СК "Опора" передала в приобретенную ею татарстанскую страховую компанию "НАСКО".

СК "Опора" по итогам первого квартала 2018 года, согласно данным ЦБ РФ, занимала 109-е место по объему собранной премии среди российских страховщиков. В 2017 году она была на 69-й позиции.

Александр Кондратенков

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