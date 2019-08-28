Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара к концу года на уровне 65,8 рубля за доллар

Курс может превысить 70 рублей за доллар только в консервативном сценарии и только в начале 2023 года

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития прогнозирует курс доллара к концу 2019 года на уровне 65,8 рубля за доллар, на конец 2020 года - 65,6 рубля. Об этом говорится в прогнозе ведомства на 2019-2024 годы. Действующий курс ЦБ на 29 августа - 66,4 рубля за доллар.

На конец 2021 года министерство ожидает доллар на уровне 66,2 рубля, на конец 2022 года - 66,6 рубля, на конец 2023 года - 67 рублей, на конец 2024 года - 67,6 рубля.

Среднегодовой прогноз по доллару на 2019 год равняется в базовом сценарии 65,4 рубля за доллар, на 2020 год - 65,7 рубля, на 2021 год - 66,1 рубля, на 2022 год - 66,5 рубля, на 2023 год - 66,9 рубля, на 2024 год - 67,4 рубля.

Курс может превысить 70 рублей за доллар только в консервативном сценарии и только в начале 2023 года, считает ведомство.

Консервативный вариант рассчитан при ценах на нефть примерно на $10-15 за баррель ниже в 2020-2024 годах, чем в базовом сценарии (в консервативный сценарий в 2020 году цены на нефть закладываются на уровне $42,5 за баррель с постепенным ростом до $45,9 в 2024 году).

В консервативном варианте прогноза доллара на конец 2020 года ожидается Минэкономразвития на уровне 68,7 рубля, на конец 2021 года - 69,3 рубля, на конец 2022 года - 69,8 рубля, на конец 2023 года - 70,1 рубля, на конец 2024 года - 70,5 рубля.