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Акции "Сургутнефтегаза" подешевели на 5%

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Утром 5 сентября акции "Сургутнефтегаза" быстро дешевеют после ралли последних дней, трейдеры начали фиксировать прибыль на комментариях главы компании Владимира Богданова относительно недавно созданной дочерней структуры для инвестиций в ценные бумаги и последовавшего бурного роста акций "Сургутнефтегаза".

К 11:08 по Москве эти бумаги дешевели на 5,21% к уровню закрытия среды, до 33,55 рубля за штуку.

Взлет котировок "Сургута" начался в конце августа на информации о том, что компания создала "дочку"ООО "Рион" с уставным капиталом 10 млн рублей, которая заявила в качестве своих видов деятельности вложение в ценные бумаги и управление ценными бумагами. Это вызвало ожидания, что "Сургутнефтегаз" может начать вкладывать свои накопления или даже объявить о выкупе собственных бумаг. С прошлой пятницы до среды взлет обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" превышал 40%, "префов" - 20%.

Глава "Сургутнефтегаза Владимир Богданов в интервью Reuters предположил, что рост котировок спровоцировали спекулянты. Он отметил, что такие структуры создают многие компании. "Это домыслы тех, кто хочет избавиться от акций... продать подороже. Это их вопросы, это они подогревают... У нас есть дочерние предприятия, где надо тоже управлять.... И другие финансовые активы, которые мы имеем, надо более грамотно ими управлять", - сказал он.

От других комментариев о задачах "Риона" он отказался. "Пресс-служба вам все скажет. Все будет нормально. Нормально все будет", - сказал Богданов.

Сургутнефтегаз Владимир Богданов Рион

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