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Жительница Екатеринбурга отсудила у Tesla 20 млн рублей за сломанные ключи от машины

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Жительница Екатеринбурга отсудила у Tesla почти 20 млн рублей за электромобиль со сломанными ключами, сообщает в среду пресс-служба Свердловского областного суда, который подтвердил решение нижестоящей инстанции.

Татьяна Заводовская, которую местные СМИ называют женой совладельца торгового центра "Гринвич" Игоря Заводовского, в 2017 году приобрела автомобиль Tesla Model X 100D. Меньше чем через полгода оба электронных ключа к машине вышли из строя.

Заводовская направила претензию продавцу - ООО "Moscow Tesla Club", однако в ответ ей предложили за свой счет отправить машину в сервисный центр в Берлин.

Женщину это не устроило и она потребовала от продавца вернуть ей стоимость машины - 13,13 млн рублей. Поскольку миром решить спор не удалось, Заводовская обратилась в суд, потребовав от Tesla Club еще 6,565 млн рублей штрафа.

Ответчик представил суду результат онлайн-диагностики автомобиля, где говорилось, что ключи сломались по вине покупательницы. Однако суд не принял во внимание этот довод, так как хозяйка машины была лишена возможности присутствовать при проведении экспертизы.

В итоге суд полностью удовлетворил исковые требования Заводовской.

Tesla Екатеринбург

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