Bloomberg узнал об отставке вице-президента Nissan

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Вице-президент Nissan Motor Co. Кристина Мюррей покинет компанию 10 сентября, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Она курировала внутреннюю проверку, которая подтвердила, что гендиректор компании Хирото Саикава получил бонус, неправомерно завышенный на 47 млн иен ($443 000).

В Nissan Мюррей отвечала за аудит и комплаенс. По словам собеседников агентства, ее отношения с гендиректором были напряженными.

О результатах проверки стало известно 5 сентября. Саикава уже пообещал вернуть лишнее, но заявил, что непричастен к организации схемы, которая позволили взвинтить вознаграждения.

Аудиторскую проверку в компании начали после того, как бывший топ-менеджер компании Грег Келли, арестованный в ноябре 2018 года вместе с бывшим председателем совета директоров Nissan Карлосом Гоном, рассказал о таком нарушении в интервью японскому журналу Bungei Shunju. По его словам, это произошло в 2013 году.

Речь идет о программе поощрения, в которой вознаграждение топ-менеджеров привязано к увеличению стоимости акций компании за определенный период времени. Саикава получил завышенное вознаграждение, поскольку дата реализации так называемого "права переоценки акций" была передвинута с заранее определенной на дату, когда цена бумаг была выше, писала газета Nikkei.

Саикава заявил, что вопрос о бонусах решал только Келли, департамент которого отвечал за программы поощрения.

После крупного скандала вокруг Гона практики корпоративного управления в Nissan находятся под пристальным вниманием. Автопроизводителю ранее пришлось ввести в совет директоров больше независимых директоров, а также создать ряд надзорных комитетов.