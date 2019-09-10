Доля утильсбора в стоимости машин не превысит 2% после повышения

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Обсуждаемое в правительстве РФ повышение утилизационного сбора на автомобили с 2020 года необходимо для обеспечения большей экологичности автотранспорта, доля утильсбора в цене автомобиля не превысит 2%, сообщили в Минпромторге.

"Утилизационный сбор - мера, направленная в первую очередь на обеспечение экологической безопасности транспорта и снижение вредного воздействия на окружающую среду от утилизации транспортных средств. Его планирующаяся индексация обусловлена уровнем промышленной инфляции и курсовыми изменениями рубля. Несмотря на то, что предлагаемое увеличение ставок утилизационного сбора в некоторых случаях превышает 120%, в стоимости автомобилей его доля останется в пределах 1,5-2%", - приводит ведомство слова главы Минпромторга Дениса Мантурова в ответ на запрос "Интерфакса".

Как сообщил журналистам ранее пресс-секретарь вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус, правительство РФ обсуждает повышение утилизационного сбора на автомобили с 2020 года. При этом он уточнил, что решение пока не принято.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Минпромторг направил в правительство РФ предложение по повышению с 1 января 2020 г. ставок утилизационного сбора на автомобили в среднем на 80%. По данным издания, министерство предлагает индексацию для сохранения барьера для импорта автомобилей после очередного, последнего, снижения пошлин на ввоз готовых машин в РФ, которое произошло в сентябре. Повышение ставок призвано сохранить барьер для импорта на уровне 30% от стоимости, то есть на уровне исходной ставки пошлин.

Вопрос очередной индексации утилизационного сбора российские автоконцерны поднимали на совещании у вице-премьера Козака в декабре прошлого года под предлогом снижения поступлений от него в бюджет.

Повышение ставок утильсбора в текущем году, по оценкам Минпромторга, в среднем составит около 80%, отмечал ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на свой источник. Другие собеседники издания уточнили, что индексация вновь будет неравномерной: "Так, на легковые автомобили рост составит в среднем 110%, минимальной индексация будет для машин с объемом двигателя меньше литра (около 46%), максимальная - с двигателем более 3,5 литра (145%)".

Как сообщалось, РФ с 10 сентября снизила ввозные пошлины на легковые автомобили с 17% до 15%, что стало финальным этапом в выполнении обязательств, взятых при присоединении ко Всемирной торговой организации (ВТО) в 2012 году.

РФ присоединилась к ВТО 22 августа 2012 года. Максимальные переходные периоды для снижения пошлин на импорт несельскохозяйственной продукции - семь лет - были установлены для автомобилей и гражданской авиатехники. Ввозная пошлина на новые легковые автомобили сразу после присоединения была установлена на уровне 25% с последующим постепенным снижением до 15% в 2019 году.