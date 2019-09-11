Эксперт заявил, что решение суда ЕС по газопроводу OPAL пошло вразрез с позицией ВТО

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Решение Европейского суда, ограничивающее доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL, противоречит решению панели арбитров Всемирной торговой организации по так называемому разбирательству между РФ и ЕС по Третьему энергопакету, поэтому окончательная точка в этом вопросе еще не поставлена, заявил "Интерфаксу" экс-директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития, заведующий кафедрой торговой политики ВШЭ Максим Медведков.

"Принятое сегодня судом ЕС решение по условиям доступа российского газа к газопроводу OPAL противоречит позиции арбитров ВТО, принятой год назад. В соответствии с ней, существовавшие с 2009 года препятствия для доступа российского газа к трубопроводу OPAL ограничивали конкурентные возможности для российских поставщиков и должны были быть пересмотрены. На этом основании Комиссия ЕС приняла временный порядок доступа к OPAL для "Газпрома", который теперь должен быть отменен", - пояснил Медведков противоречие между решениями Европейского суда и судебного органа ВТО.

"В настоящее время результаты спора России и ЕС по Третьему энергетическому пакету рассматривается апелляционным органом ВТО, но обычно в таких ситуациях национальные суды не принимают решений, которые могут противоречить будущим выводам апелляционного органа. Поэтому, нельзя исключать, что история с ограничением доступа к OPAL еще не закончена", - считает Медведков.

Годы судебных разбирательств

Как сообщалось, во вторник польская компания PGNiG заявила, что выиграла в Суде Европейского союза дело о неправомерности исключения газопровода OPAL из-под европейского регулирования.

Европейская комиссия в 2009 году согласилась исключить OPAL из-под регулирования нормами ЕС, потребовав провести для чешского рынка аукцион "gas release" (продажи газа в соответствии с условиями, установленными регулятором). "Газпром" отказался выполнять это условие, и 50% мощностей OPAL были заморожены. В 2016 году Еврокомиссия согласилась сократить резерв до 10%, а оставшиеся мощности выставить на открытый аукцион. Решение ЕК обжаловали в Суде Евросоюза, а также в суде в Дюссельдорфе PGNiG Supply & Trading GmbH и правительство Польши.

Летом 2017 года Суд ЕС отказал в принятии обеспечительных мер по иску PGNiG в виде приостановления действия решения ЕК об одобрении соглашения об урегулировании в отношении газопровода OPAL между ПАО "Газпром", ООО "Газпром экспорт", OPAL Gastransport GmbH & Co. KG и Федеральным сетевым агентством Германии (Bundesnetzagentur).

В августе 2018 года суд ВТО вынес решение по иску РФ к ЕС по Третьему энергопакету. В пользу России были приняты следующие решения Третейской группы: применение особого режима в рамках европейского регулирования в отношении газопровода OPAL; требование Третьей газовой директивы ЕС об особом порядке сертификации газотранспортных операторов, контролируемых иностранными лицами; положения Регламента ЕС о трансъевропейских сетях, создающие преимущества для развития проектов, направленных на диверсификацию источников поставок газа в ЕС из стран иных, чем Россия.

Однако России не удалось оспорить главный принцип Третьего энергопакета - unbundling (требование разделения на уровне собственности операций по транспортировке и сбыту газа). Остались в силе преференции для поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) и изъятия из газовой директивы ЕС для промысловых трубопроводов (промысловыми трубопроводами признаны газопроводы, по которым в Европу приходит норвежский газ).

В сентябре 2018 года ЕС подал апелляцию на это решение ВТО, после чего апелляцию подала и РФ. "Контрапелляция подается в том случае, если одна из сторон спора подает апелляцию", - поясняли в Минэкономразвития.

При этом решение апелляции по этому спору будет вынесено в любом случае - даже если работа апелляционного органа с 1 декабря будет заблокирована из-за нежелания США согласовывать новых кандидатов в орган по апелляции. "Решение будет вынесено независимо от того, что случится в декабре с апелляционным органом. Потому что состав арбитров, которые рассматривает апелляцию, уже утвержден, и они свою работу до конца должны довести", - поясняли "Интерфаксу" в Минэкономразвития.