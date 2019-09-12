ЦБ РФ объяснил отсутствие причин для более агрессивного снижения ключевой ставки

Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ объяснил, почему пока нет оснований для более агрессивного снижения ключевой ставки, даже с учетом рисков для российской экономики: бюджетные расходы еще предстоит доиспользовать, а попытка мерами денежно-кредитной политики (ДКП) отреагировать на риск замедления мировой экономики может привести к перегреву российской.

"Мы считаем, что мы на самом деле движемся по ставкам достаточно агрессивно - у нас было три снижения ставки за три заседания. По итогам последнего заседания совет директоров подтвердил свое, так скажем, намерение и дальше рассматривать снижение ставки в зависимости от развития ситуации в соответствие с прогнозом. Да, немного изменена модальность. Мы теперь говорим о том, что на ближайших заседаниях мы будем оценивать целесообразность. Это в принципе та модальность, которой мы пользовались осенью прошлого (2018 - ИФ) года, когда мы делали упреждающее повышение ставки на фоне ускоряющейся инфляции", - сообщил журналистам директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Алексей Заботкин.

Он пояснил, почему, по мнению регулятора, пока нет оснований для более мягкой ДКП. Рост российской экономики в 2019 году замедлился в основном по двум причинам: из-за неоднородности бюджетной политики и на фоне внешних факторов, в частности, замедления мировой экономики.

"Фактор, связанный с бюджетной политикой, это временный фактор. У нас есть действительно эффекты с повышением ненефтяных налогов в начале года, при этом расходование средств, которые получены через этот канал, оно начинает ускоряться только сейчас", - отметил глава департамента ЦБ. По его словам, если учесть еще не израсходованные бюджетные средства, то темп роста российской экономики находится на потенциальном уровне.

"Мы знаем, что эти расходы, они материализуются. Да, наверно, часть из них перейдет в 2020 год. Мы очень рассчитываем, что правительство не будет стараться эти отложенные расходы все впихнуть в оставшиеся четыре месяца 2019 года. В целом это фактор временный, и на него ЦБ своей политикой реагировать не должен соответственно", - добавил Заботкин.

Что касается внешнего фактора, то это значительно более сложный вопрос. Эксперты во всем мире пытаются понять, какая часть замедления мировой экономики носит временней эффект, а какая представляет собой постоянное изменение в потенциальном уровне мирового ВВП, связанного с деглобализацией.

"Мы, наверно, как ЦБ, и строго говоря, если вы почитаете прогнозы правительства, материалы Минэкономразвития, исходим из того, что существенная часть замедления мировой экономики носит постоянный характер. Если мы говорим о том, что этот шок постоянен, в целом это влияет на потенциал, и в этом смысле попытка нейтрализовать его мягкой денежно-кредитной политикой на самом деле повлечет за собой создание положительного разрыва выпуска, переход экономики в состояние перегрева и раскручивание инфляции", - объяснил глава департамента Банка России.

Ранее в сентябре стало известно, что Совет директоров Банка России в третий раз за лето снизил ключевую ставку на 25 б.п., до 7,0% годовых. До этого ЦБ РФ снижал ставку в июне и в июле.