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Газпром по решению суда наращивает прокачку через газопровод NEL

Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - "Газпром", исполняя решение суда об отмене разморозки части мощностей газопровода OPAL (восточного отвода от морской магистрали "Северный поток") утром в субботу сокращает прокачку по магистрали, свидетельствуют данные компании - оператора трубы.

Вместе с тем, виден рост прокачки газа по западному отводу от "Северного потока" - NEL.

После запуска "Северного потока" половина мощностей газопровода OPAL долгое время была заморожена, так как "Газпрому" с Европейской комиссией не удавалось договориться о регулировании работы магистрали. К договоренности удалось прийти в 2016 году. Но ее обжаловали польские компании и правительство. В 2017 году суды отклонили иски польской стороны, однако в сентябре 2019 года Суд Европейского союза принял решение в пользу польских истцов, приняв во внимание принцип солидарности в вопросах энергоснабжения.

Газпром OPAL NEL

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