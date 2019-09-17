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Акции АФК "Система" дорожали на 8,3% на новости о buyback

Акции АФК "Система" дорожали на 8,3% на новости о buyback
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Акции АФК "Система" в начале торгов на Московской бирже дорожали на 8,3%, до 13,48 рубля за штуку на новостях об обратном выкупе акций на 3 млрд рублей. К 10:09 котировки бумаг скорректировались до 13,05 рубля за штуку (на 4,84% выше уровня закрытия понедельника.

АФК сообщила о программе выкупа акций утром 17 сентября. В ходе программы будет выкуплено не более 300 миллионов акций. Выкупленные бумаги будут направлены на общекорпоративные цели, в том числе на программу мотивации менджемента.

"Программа будет проводиться до 29 февраля 2020 года или до достижения вышеуказанного максимального количества акций, или суммы средств, выделенной на программу, в зависимости от того, какое событие наступит первым", - говорилось в пресс-релизе "Системы".

Buyback будет проводить "дочка" АФК - "Система-Финанс". Для выкупа акций будут использованы собственные средства, увеличения долговой нагрузки не планируется, сказал "Интерфаксу" представитель корпорации.

АФК Система Московская биржа

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