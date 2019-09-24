Инвестор портов Суходол и Лавна получил 25% "Алтайвагона"

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - АО "Центр развития портовой инфраструктуры" (Москва) получило 25% в ООО "Научно-производственная корпорация (НПК) "АлтайМаш", созданном на базе ООО "СДС-Маш" и владеющем 100% АО "Алтайвагон". Об этом сообщил генеральный директор НПК Александр Мирошник журналистам во вторник.

"Пакет в 25% (уставного капитала "АлтайМаша" - ИФ) получил "Центр развития портовой инфраструктуры"", - сообщил он, не уточнив, когда состоялась сделка.

"С апреля (текущего года "СДС-Маш" - ИФ) был переименован в "АлтайМаш". Появились дополнительные собственники ("Центр развития" - ИФ), и поскольку они оттянули часть голосов, то попросили переименовать (компанию - ИФ)", - пояснил Мирошник.

По его словам, "АлтайМаш" теперь не входит в холдинг СДС. При этом прежние собственники "СДС-Маша" остались в составе переименованной компании. Их доли в ООО "НПК ""АлтайМаш" Мирошник не назвал.

Как сообщалось, АО "Центр развития портовой инфраструктуры" является одним из собственников (24,79%) ООО "Морской порт "Суходол", которое занимается реализацией проекта строительства угольного порта Суходол в Приморье. Основные акционеры холдинга СДС - его президент Михаил Федяев и экс-депутат Госдумы Владимир Гридин - владеют по 25,1% в "Суходоле", АО "РЖД-Инфраструктурные проекты" - также 25,1%.

Кроме того, "Центр развития портовой инфраструктуры" владеет 30% в проектной компании ООО "Морской торговый порт Лавна" (МТПЛ). Еще 25% МТПЛ принадлежит отраслевому холдингу СДС - АО ХК "СДС-Уголь". Кроме того, АО "Компания "БизнесГлобус" Андрея Бокарева владеет 30% МТПЛ, еще 10% у АО "РЖД - инфраструктурные проекты" и 5% у ПАО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК).

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", единственным собственником "Центра развития портовой инфраструктуры" является Борис Гутцов.

"Алтайвагон" выпускает грузовые вагоны, в том числе цистерны, полувагоны, крытые вагоны и платформы.