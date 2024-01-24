Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

"Ъ" сообщил о продаже "Алтайвагона" группе "Талтэк"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Холдинг "Сибирский деловой союз" (СДС) продает 75% АО НПК "Алтаймаш", владеющее АО "Алтайвагон", группе "Талтэк" (объединяет угольные активы в Кузбассе, вагоноремонтный завод в Барнауле, транспортно-логистические предприятия), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По сведениям издания, 25% "Алтайвагона" сохраняет АО "Центр развития портовой инфраструктуры" (также владеет 70% порта "Лавна" и почти 25% порта "Суходол" - ИФ). "Коммерсанту" также стало известно, что во главе "Алтаймаша" остается Александр Мирошник, но гендиректором "Алтайвагона" уже стал Алексей Кунгурцев, ранее возглавлявший Барнаульский вагоноремонтный завод (БВРЗ) "Талтэка". В ЕГРЮЛ смена гендиректора завода пока не отразилась.

Один из собеседников газеты говорит, что сделка закрыта, другой - что она "глобально согласована, а ряд условий обсуждается". Источники издания оценивают актив в диапазоне 15-23 млрд рублей, уточняя, что исходно СДС купил завод за $1 млн.

Стороны сделки на запросы газеты не ответили, о сделке они не объявляли.

По данным источника "Коммерсанта" на рынке, "Алтайвагон" отдавал "по региональному соглашению исторически" 250 из 1,1 тысячи вагонокомплектов в месяц Барнаульскому вагоноремонтному заводу (БВРЗ, входит в "Талтэк"), который специализируется на выпуске хопперов - зерновозов и минераловозов.

"Сила "Алтайвагона" - в выпуске инновационных и крытых вагонов. Если реализуют синергию, в объединенной компании будет полная линейка: полувагоны, цистерны нефтебензиновые и для СУГ, хопперы, крытые вагоны, платформы "Талтэк", - сказал этот собеседник газеты.

По словам управляющего партнера Rollingstock Agency Александра Поликарпова, за январь-ноябрь 2023 года "Алтайвагон" (включая его филиал "Кемеровохиммаш") выпустил около 3,6 тысячи крытых вагонов, 3,2 тысячи полувагонов и 1,7 тысячи платформ. Также с 2023 года на мощностях "Кемеровохиммаша" началось массовое производство нефтебензиновых цистерн - в рамках контракта с Railgo. "Алтайвагон" выпускает и небольшое количество хопперов, но только в последние годы. По предварительным данным, на всех площадках производителя в 2023 году выпущено около 10 тысяч вагонов.

Отмечается, что "Алтайвагон" и БВРЗ законтрактованы до конца года. Потенциал совместного производства оценивается в 16 тысяч вагонов в год.

"Алтайвагон" не раскрывал итоги работы за 2023 год.

"Алтайвагон" выпускает грузовые вагоны, в том числе цистерны, полувагоны, крытые вагоны и платформы. Головное предприятие расположено в Новоалтайске (Алтайский край). Филиал в Рубцовске производит стальное литье, филиал в Кемерово выпускает более 30 видов продукции для нефтехимической, газовой и угольной отраслей, а также железнодорожные вагоны-цистерны и контейнеры-цистерны для перевозки нефти, газа и других продуктов.

Как сообщает сайт компании, доля "Алтайвагона" в выпуске вагонов в России составляет 18,2%, по данным на 2022 год. Предприятие выпускает около 10 тысячи грузовых вагонов ежегодно.

ГК "Талтэк", согласно ее официальному сайту, объединяет три угольных разреза в Кузбассе общей мощностью 8,3 млн тонн угля, АО "Барнаульский вагоноремонтный завод" мощностью 3,5 тысячи вагонов в год, а также ж/д оператора АО "Талтэк транс" (собственный парк - 4,5 тысячи вагонов) и морпорт Кандалакша, которые главным образом специализируются на угольных перевозках.

Алексей Кунгурцев Алтайвагон БВРЗ Талтэк Алтаймаш СДС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новые китайские автомобили в России в 2023 году подорожали на 11%

Новые китайские автомобили в России в 2023 году подорожали на 11%

Выпуск дорожно-строительной техники в России вырос в денежном выражении на 19%

В 2023 году московские ярмарки посетили 6 млн человек

В 2023 году московские ярмарки посетили 6 млн человек

Netflix договорилась об эксклюзивном показе реслинг-шоу WWE Raw с 2025 года

Netflix договорилась об эксклюзивном показе реслинг-шоу WWE Raw с 2025 года

Минфин РФ счел обоснованным продление обязательной продажи валютной выручки

ЦБ РФ не видит веских причин для продления обязательной продажи валютной выручки

ЦБ РФ не видит веских причин для продления обязательной продажи валютной выручки
Операция США и союзников против хуситов

Ситуация в Красном море начинает сказываться на прибыли компаний. Обзор

Ситуация в Красном море начинает сказываться на прибыли компаний. Обзор
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });