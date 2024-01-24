"Ъ" сообщил о продаже "Алтайвагона" группе "Талтэк"

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Холдинг "Сибирский деловой союз" (СДС) продает 75% АО НПК "Алтаймаш", владеющее АО "Алтайвагон", группе "Талтэк" (объединяет угольные активы в Кузбассе, вагоноремонтный завод в Барнауле, транспортно-логистические предприятия), пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По сведениям издания, 25% "Алтайвагона" сохраняет АО "Центр развития портовой инфраструктуры" (также владеет 70% порта "Лавна" и почти 25% порта "Суходол" - ИФ). "Коммерсанту" также стало известно, что во главе "Алтаймаша" остается Александр Мирошник, но гендиректором "Алтайвагона" уже стал Алексей Кунгурцев, ранее возглавлявший Барнаульский вагоноремонтный завод (БВРЗ) "Талтэка". В ЕГРЮЛ смена гендиректора завода пока не отразилась.

Один из собеседников газеты говорит, что сделка закрыта, другой - что она "глобально согласована, а ряд условий обсуждается". Источники издания оценивают актив в диапазоне 15-23 млрд рублей, уточняя, что исходно СДС купил завод за $1 млн.

Стороны сделки на запросы газеты не ответили, о сделке они не объявляли.

По данным источника "Коммерсанта" на рынке, "Алтайвагон" отдавал "по региональному соглашению исторически" 250 из 1,1 тысячи вагонокомплектов в месяц Барнаульскому вагоноремонтному заводу (БВРЗ, входит в "Талтэк"), который специализируется на выпуске хопперов - зерновозов и минераловозов.

"Сила "Алтайвагона" - в выпуске инновационных и крытых вагонов. Если реализуют синергию, в объединенной компании будет полная линейка: полувагоны, цистерны нефтебензиновые и для СУГ, хопперы, крытые вагоны, платформы "Талтэк", - сказал этот собеседник газеты.

По словам управляющего партнера Rollingstock Agency Александра Поликарпова, за январь-ноябрь 2023 года "Алтайвагон" (включая его филиал "Кемеровохиммаш") выпустил около 3,6 тысячи крытых вагонов, 3,2 тысячи полувагонов и 1,7 тысячи платформ. Также с 2023 года на мощностях "Кемеровохиммаша" началось массовое производство нефтебензиновых цистерн - в рамках контракта с Railgo. "Алтайвагон" выпускает и небольшое количество хопперов, но только в последние годы. По предварительным данным, на всех площадках производителя в 2023 году выпущено около 10 тысяч вагонов.

Отмечается, что "Алтайвагон" и БВРЗ законтрактованы до конца года. Потенциал совместного производства оценивается в 16 тысяч вагонов в год.

"Алтайвагон" не раскрывал итоги работы за 2023 год.

"Алтайвагон" выпускает грузовые вагоны, в том числе цистерны, полувагоны, крытые вагоны и платформы. Головное предприятие расположено в Новоалтайске (Алтайский край). Филиал в Рубцовске производит стальное литье, филиал в Кемерово выпускает более 30 видов продукции для нефтехимической, газовой и угольной отраслей, а также железнодорожные вагоны-цистерны и контейнеры-цистерны для перевозки нефти, газа и других продуктов.

Как сообщает сайт компании, доля "Алтайвагона" в выпуске вагонов в России составляет 18,2%, по данным на 2022 год. Предприятие выпускает около 10 тысячи грузовых вагонов ежегодно.

ГК "Талтэк", согласно ее официальному сайту, объединяет три угольных разреза в Кузбассе общей мощностью 8,3 млн тонн угля, АО "Барнаульский вагоноремонтный завод" мощностью 3,5 тысячи вагонов в год, а также ж/д оператора АО "Талтэк транс" (собственный парк - 4,5 тысячи вагонов) и морпорт Кандалакша, которые главным образом специализируются на угольных перевозках.