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Источник узнал о прогнозе РЖД о росте погрузки в октябре на 2%

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - План ОАО "РЖД" в октябре 2019 год предусматривает рост погрузки на 2% в годовом измерении, до среднесуточной погрузки на уровне 3,567 млн тонн, сообщил "Интерфаксу" источник, информированный о работе компании. Это соответствует примерно 110,6 млн тонн за месяц

С октября 2018 года компания ведет статистику с учетом железных дорог Якутии, где является перевозчиком. До конца прошлого года погрузка в республике считалась как "новый груз", поэтому сравнение шло с данными за тот же период 2018 год только по сети "Российских железных дорог". С января статистика дается в сопоставимых цифрах (в показателях 2018 года учитывается отправка грузов из Якутии).

В "старом" формате статистики в октябре 2018 года РЖД отмечали рост на 0,3%, в ноябре - на 1,5%, в декабре - падение на 1,1%. В "новом" формате в январе 2019 года отмечался рост на 1,6%, в феврале - на 0,1%, в марте - на 0,5%, в апреле - снижение на 1,9%, в мае - снижение на 3,8%, в июне - минус 5,4%, в июле показатель вышел в ноль, в августе - вырос н 0,2%.ю

Компания ранее прогнозировала, что в 2019 году погрузка на ее сети вырастет не меньше, чем на 1,5%. Осенью замруководителя компании Алексей Шило сказал, что по итогам года компания намерена обеспечить прогноз не ниже уровня 2018 года, но прогноз пока не меняла.

РЖД Алексей Шило

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