Погрузка на сети РЖД в октябре выросла на 1%

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В октябре 2019 года погрузка на сети РЖД выросла на 1% в годовом измерении и составила 109,5 млн тонн, сообщила компания.

Грузооборот в этом месяце снизился к октябрю 2018 года на 0,2%, до 222 млрд тарифных тонно-км. Грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии за это же время уменьшился на 0,7% и составил 281,7 млрд тонно-км.

С января по октябрь погрузка составила 1 066 млн тонн, что на 0,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Первоначально РЖД планировала рост погрузки в октябре на 2%. 30 октября замруководителя компании Алексей Шило заявил, что в октябре сохранится сентябрьский темп роста, то есть, показатель вырастет на 1%.

По словам Шило, в ноябре ожидается рост погрузки на 0,9-1%, добавил топ-менеджер. "То есть, получается, начиная с июля, прекратилось падение. Сентябрь, октябрь заканчиваем "плюс 1%". На ноябрь тоже будем брать где-то "плюс 0,9-1%", - отметил он.

Также Шило напомнил тогда, что по итогам всего 2019 года погрузка, вероятно, будет ниже ранее планировавшейся. "У нас есть предложение скорректировать прогноз. Мы видим, что реально погрузка где-то будет на уровне "минус 0,5%" к уровню прошлого года, поэтому на эту оценку ориентируемся", - заявил топ-менеджер.

Изначально на 2019 г. РЖД закладывали прогноз роста погрузки не менее чем на 1,5%.