Нефть начала активно дешеветь на опасениях по поводу снижения мирового спроса

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок активно опускаются в ходе торгов в понедельник и завершают квартал в минусе, поскольку опасения по поводу снижения мирового спроса на топливо перевешивают риски перебоев поставок.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:52 по Москве подешевели на $0,91 (1,47%) - до $61 за баррель. Более активно торгуемый декабрьский контракт снизился в цене на $0,61 (1%) - до $60,43 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени опускаются на $0,56 (1%) - до $55,35 за баррель.

С начала квартала цена Brent упала примерно на 8% на опасениях замедления роста мировой экономики и сокращения спроса на нефть. В середине сентября наметился подъем котировок на фоне атак дронов на Саудовскую Аравию, однако потом он сошел на нет из-за восстановления нефтедобычи и поставок.

"Рынок не увидел проблем с поставками, поскольку повреждения на комплексе Абкайк, судя по всему, были ограниченными, и Саудовская Аравия продолжает выполнять обязательства перед клиентами. Замедление мирового роста, вызванное торговыми войнами и активным экспортом нефти из США, также накладывает ограничения на рост рынка", - сказал старший стратег сырьевого рынка во французском финансовом конгламерате BHP Paribas Гарри Чилингирян

Рынок также реагирует на сообщение нефтесервисной компании Baker Hughes о том, что число действующих нефтегазодобывающих установок в США за прошедшую неделю упало до минимального уровня с апреля 2017 года - 860. В том числе количество нефтяных буровых сократилось шестую неделю подряд - на 6, до 713.