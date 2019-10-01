Danske Bank ушел из Эстонии

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - В Эстонии начата процедура прекращения деятельности филиала датского банка Danske Bank, чьих сотрудников подозревают в масштабном отмывании денег.

"В соответствии с согласованием Финансовой инспекции Эстонии, Danske Bank практически прекратил банковскую деятельность в Эстонии. Сейчас все внимание обращено на то, чтобы обеспечить защиту клиентов наилучшим образом", - заявил зампредседателя правления "Danske Bank" и председатель ликвидационной комиссии Фредерик Бьерн (Frederik Bjorn).

Предписание о прекращении деятельности было вынесено Финансовой инспекцией Эстонии в феврале нынешнего года и 1 октября датский банк подтвердил свой уход с эстонского рынка банковских услуг, говорится во вторничном сообщении кредитного учреждения.

Как сообщила пресс-служба банка, в Эстонии осталось решить только связанные с ликвидацией технические вопросы. Так, ближайшие дни будут удалены все логотипы банка Danske с расположенного в центре Таллина его главного офиса.

Оставшейся деятельностью филиала занимается ликвидационная комиссия.

Кредитный портфель корпоративных клиентов банка переведен в литовский филиал Danske, обслуживанием кредитов частных лиц займется эстонский банк LHV.

Действовавший в Эстонии филиал датского банка подозревается в том, что в 2007-2015 годы через него прошел 201 млрд евро проблемного происхождения. Уголовное дело было заведено в июле 2018 года после того, как владелец Hermitage Capital Билл Браудер подал заявление о преступлении в отношении 26 сотрудников эстонского филиала Danske Bank. По словам Браудера, местные банковские сотрудники во главе с Айваром Рехе создали условия для масштабного отмывания денег и скрывали это.

25 сентября нынешнего года полиция обнаружила тело Рехе, руководившего филиалом в 2008-2015 годы. По данным полиции, он покончил жизнь самоубийством.

По делу были задержаны десять бывших сотрудников Danske Bank. Они были, главным образом, менеджерами по работе с клиентами. Все они обвиняются в отмывании денег.

По данным The Wall Street Journal, Центробанк РФ еще в 2013 году предупреждал эстонское отделение банка о возможных незаконных перечислениях денег российскими клиентами, но Danske Bank необходимых мер не предпринял.

Скандал привел к отставке главы датского банка Томаса Боргена (Tomas Borgen).

Следствие по делу о самом крупном случае отмывания денег ведется в Дании, Эстонии, Франции, Германии, Великобритании и США.