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ЦБ аннулировал лицензию петербургского Данске банка

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Банк России 1 ноября аннулировал лицензию на проведение банковских операций у петербургского Данске банка по его просьбе. Об этом сообщила пресс-служба регуляторов. По величине активов на 1 октября банк занимал 240-е место в банковской системе страны.

Ранее банк принял решение о добровольной ликвидации. Туда назначат ликвидационную комиссию. По оценке ЦБ, у банка достаточно имущества, чтобы расплатиться с кредиторами.

Банк является участником системы страхования вкладов.

В июне 2019 года аналитическое кредитное рейтинговое агентство АКРА, подтверждая кредитный рейтинг Данске банка, отметило, что банк принял решение свернуть свое присутствие в России и начал действовать в этом направлении. Такое решение в феврале приняла материнская организация Данске - работающая в Северной Европе финансовая структура Danske Bank A/S. Компания решила сконцентрироваться на своих основных рынках и закрыть подразделения в России и странах Балтии.

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10898216

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