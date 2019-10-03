В Роснедрах сообщили, что 67% запасов нефти в РФ являются рентабельными

Буровая установка для добычи нефти Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Роснедра завершили процесс инвентаризации нефтяных месторождений России для анализа эффективности налоговых льгот и пришли к выводу, что большая часть запасов нефти в РФ является рентабельной, сообщил в четверг замглавы федерального агентства Орест Каспаров на сессии международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН).

"Всего у нас 2700 месторождений нефти. Это 28,9 млрд тонн нефти. Из них в инвентаризацию вошли месторождения с запасами свыше 5 млн тонн, или 719 месторождений. Это 92% всех запасов, или 26% всех месторождений", - отметил он.

В инвентаризацию не вошли месторождения, разрабатываемые по режиму Соглашения о разделе продукции (СРП, регулирует вопросы добычи полезных ископаемых в РФ иностранными компаниями), имеющие льготу по пошлине, находящиеся в системе НДД (налог на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья), имеющие стратегическое значение для отрасли, например, Самотлорское (крупнейшее в РФ месторождение, расположено в ХМАО). Таким образом, под анализ подпали 17,2 млрд тонн нефти, или 60% всех запасов нефти.

"Предварительные результаты такие: 11,5 млрд тонн, или 67% извлекаемых запасов, являются рентабельными", - сказал Каспаров.

В сентябре 2018 года задача по инвентаризации нефтяных месторождений в РФ была поставлена руководству Роснедр на заседании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Тогда сообщалось, что инвентаризация будет проводиться на предмет экономической эффективности разработки месторождений в текущих налоговых условиях.