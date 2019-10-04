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В ЦБ отметили замедление текущей инфляции в России

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU - Перед решением по ключевой ставке в октябре Банк России учтет совокупность всех факторов, а пока регулятор отмечает положительную динамику инфляции и инфляционных ожиданий, сообщила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Она обратила внимание на замедление текущей инфляции в России и улучшение ситуации с инфляционными ожиданиями. "Там много, конечно, разовых факторов, с урожаем связанных, с мировыми ценами на продовольствие, но в целом риски там сбалансированы или снижаются. С точки зрения текущей ситуации с инфляцией. С другой стороны, и риски для инфляционных ожиданий немножко снизились", - заявила первый зампред.

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По ее мнению, риски финансовых рынков тоже находятся под контролем. ЦБ следит за рисками, связанными с бюджетными расходами, которые могут реализоваться в следующем году. "У нас же наша политика, сейчас которую мы принимаем, это те меры, которые будут сказываться на том, что будет происходить в следующем году. Поэтому нам важно, конечно, понимать динамику бюджетных расходов, и как они будут сказываться на инфляционном давлении", - добавила Юдаева.

"Думаю, все эти факторы мы примем во внимание при принятии решения о ставке в октябре", - заключила она.

6 сентября ЦБ снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7%. Целесообразность дальнейшего снижения регулятор обещал оценить на одном из ближайших заседаний совета директоров, если ситуация будет развиваться в соответствии с базовым прогнозом.

Банк России Ксения Юдаева

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