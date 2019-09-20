Поиск

Airbus спрогнозировал двукратный рост мирового парка самолетов за 20 лет

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Мировой парк воздушных судов вместимостью не менее 100 кресел к 2038 году более чем удвоится - до 48 тыс. самолетов с 23 тыс., говорится в прогнозе развития глобальной отрасли пассажирских и грузовых авиаперевозок Airbus.

Авиаперевозки в этот период будут расти в среднем на 4,3% в год. Потребность в новых пилотах составит 540 тыс. человек, в авиационно-технических специалистах - 640 тыс. человек, говорится в сообщении.

Таким образом, к 2038 году из 47,68 тыс. самолетов 39,21 тыс. машин будут новыми, в то время как 8,47 тыс. останутся в эксплуатации с текущего года. Из новых лайнеров 25 тыс. будут приобретены в рамках программ по наращиванию парков, а остальные придут на замену старым и менее эффективным моделям.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, пассажиропоток с 2000 года вырос более чем вдвое. Этот фактор является ключевым в обеспечении транспортной доступности между крупными населенными пунктами. В особенности в развивающихся странах, где наиболее выражены тенденции к авиапутешествиям в условиях, когда цены и география делают другие альтернативы нецелесообразными.

"Около четверти городских жителей в настоящее время обеспечивают более 25% мирового ВВП. Принимая во внимание, что оба этих фактора - ключевые драйверы роста, "авиамегаполисы" (города с пассажиропотоком более 10 тыс. пассажиров дальнего следования ежедневно) продолжат способствовать росту глобальной авиационной сети", - отмечается в прогнозе.

Новейшие разработки в области повышения топливной эффективности будут стимулировать спрос на замену существующих менее экономичных самолетов.

"Ежегодный рост в 4% свидетельствует об устойчивости авиационного рынка и его способности противостоять кратковременным экономическим потрясениям и геополитическим волнениям. Государства с рыночной экономикой процветают благодаря развитию авиаперевозок. И люди стремятся к тому, чтобы иметь возможность получать такие услуги", - полагает исполнительный вице-президент и глава Airbus International Кристиан Шерер.

По его словам, гражданская авиация способствует росту глобальной экономики и "является источником доходов для 65 млн человек, что наглядно демонстрирует пользу, которую приносит наш бизнес для международной торговли и всего мирового сообщества".

Airbus

Новости

Что случилось этой ночью: пятница, 20 сентября

Один человек погиб, шестеро ранены в результате стрельбы в Вашингтоне

WP сообщила, что настороживший разведку США разговор Трампа касался Украины

WP сообщила, что настороживший разведку США разговор Трампа касался Украины

Нижняя палата Конгресса США одобрила краткосрочный бюджет во избежание шатдауна

ВВС США готовы к прорыву системы ПВО Калининграда в случае необходимости

Мужчина покончил с собой в калифорнийском офисе Facebook

Росатом прошел предквалификацию для строительства АЭС в Саудовской Аравии

В ООН заблокировали оба проекта резолюции по прекращению огня в Идлибе

В ООН заблокировали оба проекта резолюции по прекращению огня в Идлибе

Джастин Трюдо извинился за костюм Аладдина с гримом на школьной вечеринке

Угрожавшего взрывом на мосту Метро в Киеве решили не обвинять в теракте

Угрожавшего взрывом на мосту Метро в Киеве решили не обвинять в теракте
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');