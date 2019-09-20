Airbus спрогнозировал двукратный рост мирового парка самолетов за 20 лет

Москва. 20 сентября. INTERFAX.RU - Мировой парк воздушных судов вместимостью не менее 100 кресел к 2038 году более чем удвоится - до 48 тыс. самолетов с 23 тыс., говорится в прогнозе развития глобальной отрасли пассажирских и грузовых авиаперевозок Airbus.

Авиаперевозки в этот период будут расти в среднем на 4,3% в год. Потребность в новых пилотах составит 540 тыс. человек, в авиационно-технических специалистах - 640 тыс. человек, говорится в сообщении.

Таким образом, к 2038 году из 47,68 тыс. самолетов 39,21 тыс. машин будут новыми, в то время как 8,47 тыс. останутся в эксплуатации с текущего года. Из новых лайнеров 25 тыс. будут приобретены в рамках программ по наращиванию парков, а остальные придут на замену старым и менее эффективным моделям.

Несмотря на непростую экономическую ситуацию, пассажиропоток с 2000 года вырос более чем вдвое. Этот фактор является ключевым в обеспечении транспортной доступности между крупными населенными пунктами. В особенности в развивающихся странах, где наиболее выражены тенденции к авиапутешествиям в условиях, когда цены и география делают другие альтернативы нецелесообразными.

"Около четверти городских жителей в настоящее время обеспечивают более 25% мирового ВВП. Принимая во внимание, что оба этих фактора - ключевые драйверы роста, "авиамегаполисы" (города с пассажиропотоком более 10 тыс. пассажиров дальнего следования ежедневно) продолжат способствовать росту глобальной авиационной сети", - отмечается в прогнозе.

Новейшие разработки в области повышения топливной эффективности будут стимулировать спрос на замену существующих менее экономичных самолетов.

"Ежегодный рост в 4% свидетельствует об устойчивости авиационного рынка и его способности противостоять кратковременным экономическим потрясениям и геополитическим волнениям. Государства с рыночной экономикой процветают благодаря развитию авиаперевозок. И люди стремятся к тому, чтобы иметь возможность получать такие услуги", - полагает исполнительный вице-президент и глава Airbus International Кристиан Шерер.

По его словам, гражданская авиация способствует росту глобальной экономики и "является источником доходов для 65 млн человек, что наглядно демонстрирует пользу, которую приносит наш бизнес для международной торговли и всего мирового сообщества".