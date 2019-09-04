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Дефляция вернулась в Россию после недельной паузы

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - В России за неделю с 27 августа по 2 сентября потребительские цены снизились на 0,1% после нулевой инфляции неделей ранее, сообщил РОстат.

В августе две недели подряд дефляция составляла по 0,1%, в начале августа одну неделю инфляция была нулевой после снижения цен на 0,1% в конце июля.

Таким образом Росстат четвертый раз за последние шесть недель фиксирует недельную дефляцию - до этого она фиксировалась лишь в начале сентября 2017 года.

С начала сентября цены ко 2 сентября не изменились, с начала года выросли на 2,4%.

В четверг Росстат опубликует данные по динамике цен за август и годовую оценку по инфляции на конец августа. Из-за возможного некоторого расхождения недельной динамики с месячной точно оценить годовую инфляцию на начало сентября можно будет только после выхода этих данных. Скорее всего, годовая инфляция на конец августа будет находиться в диапазоне 4,3-4,4%.

Росстат

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