Рубль слегка снизился к доллару и евро вслед за подешевевшей нефтью

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Доллар США и евро слегка подрастают на Московской бирже в понедельник утром, рубль снижается к бивалютной корзине вслед за развернувшейся вниз нефтью.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 64,28-64,39 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 64,3375 рубля (+13,25 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 70,8975 рубля (+2,75 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) подорожала на 8,5 копейки к уровню закрытия пятницы, 11 октября, до 67,29 рубля.

Доллар при этом оказался на 11,38 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 16,79 копейки выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавное снижение валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов понедельника связано прежде всего с наметившейся отрицательной коррекцией нефтяных цен после их роста почти на 4%по итогам прошлой недели на фоне инцидента с иранским танкером в Красном море, а также сообщений о промежуточном торговом соглашении между США и Китаем. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по Москве составила $59,86 за баррель, что на 1,07% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу цена этих контрактов выросла на 2,39%, до $60,51 за баррель. Фьючерс на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени подешевел на 1,02% - до $54,14 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт упал в цене на 2,15%, до $54,7 за баррель.

Вместе с тем некоторую поддержку рублю оказывают сообщения о том, что США и Китай достигли промежуточного торгового соглашения. Президент США Дональд Трамп объявил о заключении "очень значительной сделки" с КНР. Трамп сообщил, что соглашение, являющееся первым этапом урегулирования торгового спора с КНР, охватывает вопросы интеллектуальной собственности, валютной политики и финансовых услуг, а также предусматривает увеличение Китаем импорта американской сельхозпродукции в объеме $40-50 млрд.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон откажется от увеличения пошлин на товары китайского экспорта общим объемом $250 млрд, которое было запланировано на 15 октября. При этом торговый представитель США Роберт Лайтхайзер отметил, что никаких решений в отношении планов подъема пошлин на китайские товары объемом $160 млрд в год, запланированного на декабрь, не принималось, как и решений в отношении китайского технологического гиганта Huawei.