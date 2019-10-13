Саудовская Аравия открестилась от атаки на иранский нефтяной танкер

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия не имеет отношения к атаке на иранский нефтяной танкер, сообщил журналистам государственный министр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр.

На вопрос, является ли атака на иранский танкер ответом саудовской стороны на атаки на нефтяные объекты, в которых королевство подозревает Иран, министр сказал: "Конечно нет. Мы так себя не ведем. Мы обвиняли Иран, потому что ракеты и беспилотники были иранского производства, удар был нанесен с севера, а не с юга. Мы попросили ООН провести расследование, несколько стран присоединились к нему, как только оно будет завершено, мы опубликуем результаты".

"Нам не свойственно такое поведение, кроме того, есть противоречивые сообщения об этом. Национальная иранская нефтяная компания (NIOC) говорит, что никаких ударов не было нанесено, кто-то говорил, что танкер был поражен, некоторые говорят, что произошёл разлив нефти, другие говорят, что утечки не было. Так что история пока не очень понятна. Мы никак вообще не вовлечены в эту историю, это не то, как мы работаем, и это не то, что мы делали ранее", - отметил Джубейр.

"История еще не закончена. Так что давайте подождем и выясним, что произошло, прежде чем делать поспешные выводы", - добавил он.

Как сообщалось, 11 октября утром в Красном море вблизи побережья Саудовской Аравии подвергся нападению иранский танкер SABITI. По информации Тегерана, в танкер попали две ракеты.

В субботу секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что следователи уже прояснили основные непонятные моменты, связанные с атакой на танкер SABITI.

Саудовская Аравия приняла сигнал бедствия с иранского танкера SABITI. Судно продолжало двигаться. Затем его экипаж отключил транспондер прежде, чем силы Саудовской Аравии могли оказать танкеру помощь, отметили в пограничной охране. При этом танкер не отвечал на многочисленные попытки саудовской стороны выйти с ним на связь.

Согласно данным сайта Marine Traffic, отслеживающего движение судов, последний раз экипаж танкера передавал сведения о местоположении примерно шесть часов назад. Тогда он двигался со скоростью примерно 19 км/ч в юго-восточном направлении.