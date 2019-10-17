Прокуратура проверит "Победу" в связи с сообщениями о повышении цен на билеты

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Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура России поручила провести проверку в связи с сообщениями об увеличении стоимости международных перелетов авиакомпанией "Победа", сообщил "Интерфаксу" в четверг официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Как заявил Куренной, проверку с привлечением специалистов проводит Московская межрегиональная транспортная прокуратура. Поводом для проверки стали публикации в СМИ о том, что "Победа" планирует с 28 октября увеличить стоимость перелетов за рубеж, пояснил представитель надзорного ведомства.

Он напомнил, что "по результатам ранее проведенной по обращениям граждан проверки в связи с взиманием авиакомпанией платы за регистрацию на рейсы в иностранных аэропортах в действиях перевозчика выявлены нарушения требований воздушного законодательства".

"В целях устранения выявленных нарушений в суд заявлен иск о признании указанных действий незаконными. Московским городским судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решение суда вступило в законную силу", - отметил Куренной.

По его словам, "в ходе настоящей проверки будет дана оценка правомерности повышении стоимости авиабилетов, в случае выявления нарушений будут приняты необходимые меры реагирования".

О планах перевозчика повысить цены на билеты стало известно ранее в четверг. "Победа" намерена увеличить стоимость перелетов из зарубежных аэропортов в Россию на 25 евро. Прошлой зимой средняя цена билета на рейс в одну сторону на международных линиях перевозчика составляла 4500 рублей, значит, билеты подорожают в среднем на 40%, сказала "Ведомостям" представитель авиакомпании Елена Селиванова.

По ее словам, компания это сделала, потому что Мосгорсуд 8 октября по иску транспортной прокуратуры запретил ей взимать плату за регистрацию в зарубежных аэропортах на рейсы в Россию. Каждый аэропорт устанавливает свои расценки, и в среднем регистрация стоит около 25 евро. Стоимость регистрации теперь будет включена в цену билетов.