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Дело совладельца фабрики "Меньшевик" рассмотрит Мосгорсуд

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы утвердила обвинительное дело по уголовному делу о стрельбе на кондитерской фабрике "Меньшевик" в декабре 2017 года. Бывшему акционеру и директору предприятия Илье Аверьянова предъявлены обвинения в убийстве и в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в надзорном ведомстве. Дело направят в Мосгорсуд.

По версии следствия, 27 декабря 2017 года Аверьянов пришел на фабрику с карабином, чтобы не пустить туда судебных приставов, застрелил охранника, которого нанял новый владелец предприятия и убил его. На тот момент он уже знал, что у фабрики новый владелец и переход права собственности зарегистрирован. Также он знал, что в производстве территориального отдела судебных приставов есть дело о взыскании долгов с его компании, считает следствие.

Также предпринимателю вменили инцидент 2016 года, когда он поссорился с человеком и затем избил его.

После стрельбы на фабрике Аверьянов скрылся, бросив оружие, сообщала полиция. На следующее утро его нашли на складе бывшей типографии газеты "Правда" и задержали. С тех пор он находится под арестом.

В московском УФССП связали инцидент с попыткой судебных приставов взыскать с Аверьянова 3,3 млн рублей в пользу компании "Денэм холл".

Бизнесмен вину не признает и говорит, что выстрел получился случайным. В мае 2019 года он совершил попытку самоубийства в СИЗО "Медведь". После этого его на несколько недель переводили в психиатрический стационар.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы и замруководителя "Ассоциации защиты бизнеса" Иван Мельников заявлял, что правозащитники обнаружили на теле Аверьянова синяки и ссадины и пожаловался в Генпрокуратуру на то, что арестанта избили.

Меньшевик Илья Аверьянов Мосгорсуд прокуратура Москвы Москва

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