Президент Намибии пригласил российских военных советников

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб попросил президента Владимира Путина направить в эту страну российских военных советников для подготовки местных кадров. Об этом он заявил на встрече с российским лидером в Сочи.

Гейнгоб сослался на просьбу намибийских военных.

Президент также отметил, что отношения России и Намибии находятся "на достаточно хорошем уровне, но не таком высоком, как хотелось бы". В частности, он отметил проблемы двусторонних отношениях в сфере энергетики, но добавил, что всегда есть возможность это обсудить.

В Сочи проходит саммит Россия-Африка.