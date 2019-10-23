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ХроникаВторжение Турции в СириюОбновлено в 13:18

Президент Намибии пригласил российских военных советников

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Намибии Хаге Готфрид Гейнгоб попросил президента Владимира Путина направить в эту страну российских военных советников для подготовки местных кадров. Об этом он заявил на встрече с российским лидером в Сочи.

Гейнгоб сослался на просьбу намибийских военных.

Президент также отметил, что отношения России и Намибии находятся "на достаточно хорошем уровне, но не таком высоком, как хотелось бы". В частности, он отметил проблемы двусторонних отношениях в сфере энергетики, но добавил, что всегда есть возможность это обсудить.

В Сочи проходит саммит Россия-Африка.

Намибия Владимир Путин Хаге Готфрид Гейнгоб

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