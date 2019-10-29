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Акции "Газпрома" обновили максимум с июля на новостях о "Силе Сибири"

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Акции "Газпрома" днем во вторник растут в цене более чем на 3% и обновляют максимум с июля на новостях о завершении компанией заполнения газом газопровода "Сила Сибири"

К 14:41 акции "Газпрома" на Московской бирже выросли до 252,9 рубля (+3,5%), при этом бумаги лидируют по оборотам торгов на бирже - на сделки с ними пришлось более 9,444 млрд рублей.

"Газпром" полностью завершил заполнение газом экспортного газопровода в Китай "Сила Сибири", сообщило во вторник управление информации российского концерна. Следующий этап - заполнение газом трансграничного перехода через реку Амур. Ранее сообщалось, что официальный запуск магистрали намечен на начало декабря.

За счет роста акций "Газпрома" индекс МосБиржи поднялся в район 2880 пунктов (+0,8%), РТС - к 1420 пунктам (+0,5%).

рынок акций Газпром Сила Сибири

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