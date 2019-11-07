Поиск

Brent подешевела до $61,66 за баррель

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают снижаться в среду на информации об увеличении запасов в США на предыдущей неделе и о задержке заключения торгового соглашения США и Китая.

К 8:17 по московскому времени январские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $0,08 (на 0,13%), до $61,66 за баррель. За среду контракт подешевел на $1,22 (на 1,94%), до $61,74 за баррель.

Декабрьские фьючерсы на WTI на на электронных торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени дешевели на $0,06 (на 0,11%), до $56,29 за баррель. За предыдущие торги WTI подешевела на $0,88 (на 1,54%), до $56,35 за баррель.

Крупнейшие производители ОПЕК+ не будут настаивать на более существенном сокращении нефтедобычи на заседании, которое пройдет в декабре, сообщил Bloomberg со ссылкой на участников предстоящей встречи. Скорее всего, они сохранят текущие ориентиры объемов производства, призвав членов альянса лучше исполнять обязательства в рамках действующих договоренностей.

Очередное заседание ОПЕК+ назначено на 5-6 декабря.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране за минувшую неделю выросли на 7,9 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. При этом запасы бензина сократились на 2,83 тысячи баррелей и дистиллятов - на 622 тысячи баррелей. Опрошенные S&P Global Platts аналитики прогнозировали в среднем увеличение запасов нефти на 2,7 млн баррелей, снижение запасов бензина на 2,4 млн баррелей и дистиллятов - на 1 млн баррелей.

Цена нефтяных контрактов на ближайший месяц на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) в четверг снизилась на 0,9% - до 454,1 юаня за баррель. По итогам предыдущих торгов она подскочила на 1,9%.

Brent WTI Китай США

Новости по теме

Новости

Депутатам предложат заменить штрафы за недолив топлива процентом от выручки

"Вкусвилл" и экс-глава "Кофе Хауза" создали компанию "Вкускофе"

"Вкусвилл" и экс-глава "Кофе Хауза" создали компанию "Вкускофе"

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Долг Венесуэлы перед "Роснефтью" сократился до $800 млн

Долг Венесуэлы перед "Роснефтью" сократился до $800 млн

Индекс МосБиржи обновил исторический максимум, превысив 2964 пункта

Бывший сотрудник Boeing предупредил о браке в системе подачи кислорода на 787 Dreamliner

Минфин подтвердил замысел о сокращении госдоли в "Аэрофлоте", "РЖД" и других компаниях

Набиуллина рассказала о первом штрафе за просрочку подключения к СБП

Набиуллина рассказала о первом штрафе за просрочку подключения к СБП

Из правительства ушел куратор "мусорной реформы"

Сечин допустил увеличение дивидендов "Роснефти" после сильного квартального отчета

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');