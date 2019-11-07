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Японское рейтинговое агентство повысило рейтинги России до "ВВВ"

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Японское рейтинговое агентство (JCR) повысило долгосрочные рейтинги РФ по обязательствам в иностранной и национальной валютах с "ВВВ-" до "ВВВ". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

"Повышение рейтинга в основном отражает усиление политической стабильности в стране после победы правящей партии на последних региональных выборах, более значительное, чем ожидалось, улучшение финансового положения благодаря росту цен на нефть и сохраняющейся финансовой дисциплине, внешнеторговому балансу, а также устойчивость к внешним шокам", - говорится в сообщении.

Темпы роста экономики РФ ускорились до 2,3% в 2018 году по сравнению с 1,6% годом ранее благодаря хорошим потребительским расходам и повышению экспорта на фоне роста цен на нефть.

"Соответствующая денежно-кредитная политика помогла сохранить низкий уровень инфляции и поддержать рост реальных доходов, что, в свою очередь, привело к значительным потребительским расходам", - отмечается в пресс-релизе JCR.

Однако в 2019 году темпы повышения ВВП замедлились в первом квартале до 0,5% в годовом выражении и 0,8% во втором квартале из-за падения нефтяных котировок. При таких темпах рост по итогам текущего года, вероятно, составит около 1%.

Япония JCR

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