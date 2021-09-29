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Японское рейтинговое агентство подтвердило рейтинги России "ВВВ"

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Японское рейтинговое агентство (JCR) подтвердило долгосрочные рейтинги Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте и национальной валютах на уровне "ВВВ".

Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз - "стабильный".

"Рейтинги поддерживаются хорошей фискальной позицией правительства, сильным внешним балансом и стабильностью финансовой системы", - говорится в сообщении.

Хотя в 2020 году экономика страны пострадала из-за пандемии COVID-19, ее воздействие было умеренным по сравнению со странами Европы и США, в том числе благодаря экономическим мерам, предпринятым правительством.

Между тем аналитики JCR указывают на такие проблемы страны, как необходимость развития отраслей, которые могут конкурировать на международных рынках, помимо сырьевой.

"Кроме того, экономические санкции со стороны США и европейских стран могут помешать будущему экономическому развитию страны", - сообщается в отчете.

JCR Япония

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