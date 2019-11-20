МВФ смягчил позицию по поводу трат ФНБ внутри России

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Позиция Международного валютного фонда в вопросе целесообразности инвестирования части средств Фонда национального благосостояния в российские проекты за полгода претерпела изменения: если раньше МВФ был категорически против, то теперь допускает такую возможность, хотя и с жесткими ограничениями.

Согласно Бюджетному кодексу, средства ФНБ можно инвестировать при достижении его ликвидными активами оказателя 7% ВВП. Это право должно появиться у правительства в 2020 году, в последние месяцы идет активная дискуссия о том, как и на что тратить эти деньги.

В мае этого года по итогам миссии МВФ заявлял, что "официальным органам рекомендуется также воздерживаться от квазибюджетных операций со средствами ФНБ, а следует продолжать инвестировать их в качественные иностранные активы (даже после достижения ликвидной части фонда 7% ВВП), чтобы сберечь ресурсы для будущих поколений и избежать процикличности".

"Возникает вопрос, что будет происходить после достижения уровня в 7% ВВП. Мы видим какие-то аргументы, которые могут оправдать и то, что эти средства по превышении этого уровня могут инвестироваться в более долгосрочные активы какие-то за рубежом. Вряд ли имело бы смысл это инвестировать во внутреннюю экономику. Необходимо сберегать эти средства, может быть, вкладывая в зарубежные активы", - говорил тогда руководитель миссии Джеймс Роаф.

По итогам ноябрьского визита миссии МВФ свою позицию скорректировал: он по-прежнему за инвестирование в зарубежные активы, но уже допускает и другие варианты.

"Бюджетное правило, в соответствии с которым нефтяные сверхдоходы автоматически инвестировались в зарубежные активы через ФНБ, успешно справлялось с задачей накопления национального богатства и защиты экономики от колебаний цен на нефть, что способствовало росту ненефтегазовой экономики. Чтобы сохранить этот положительный эффект, средства ФНБ следует продолжать инвестировать в зарубежные активы и после достижения ликвидной частью фонда порога в 7% ВВП. Любое использование ресурсов ФНБ внутри страны должно быть ограничено жесткими лимитами и строгими правилами управления фондом, обеспечивающими эффективный отбор проектов и рыночную доходность вложений", - сказано в заявлении, опубликованном в среду вечером.