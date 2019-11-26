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ЦБ РФ предостерег российские банки от операций в евро

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ РФ предостерегает российские банки от операций в евро, так как они несут риски для банковской системы, заявила в интервью немецкой газете Handelsblatt глава финансового регулятора Эльвира Набиуллина.

"Полученные от вкладчиков евро банки должны где-то размещать, но сейчас остались только инструменты с отрицательными процентными ставками. Это приносит банкам убытки", - пояснила руководитель ЦБ РФ.

Как отметила Набиуллина, "поскольку отрицательные процентные ставки по вкладам в России запрещены, банки значительно увеличили комиссионные сборы для счетов в евро". "В итоге сберегательные счета в евро практически не открываются", - добавила она.

Набиуллина пояснила, что ЦБ, будучи финансовым регулятором, следит за тем, "чтобы российские банки не имели чрезмерного валютного риска на балансе, будь то в евро или долларах".

Европейский центральный банк 12 сентября снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта, до минус 0,5%. После этого крупные российские банки предложили предоставить кредитным организациям возможность устанавливать отрицательные процентные ставки по валютным депозитам, ЦБ РФ начал изучать масштаб этой проблемы.

Банки в России не могут устанавливать отрицательные ставки по депозитам, как в Европе и в ряде других стран. ЦБ РФ отметил в подготовленном им обзоре, что при размещении средств в европейские активы высокого качества российские банки сталкиваются с отрицательными ставками, при этом российские банки не могут привлекать клиентские средства в евро по отрицательным ставкам, так как это запрещено законом.

Банк России отметил, что из-за этого банки РФ могут получать отрицательную маржу. "Необходимость привлечения средств в указанных валютах по нерыночным (завышенным - ИФ) ставкам формирует дополнительные расходы банков и оказывает неблагоприятное влияние на чистые процентные доходы и возможности генерации прибыли", - говорилось в обзоре.

В середине октября в кулуарах ежегодной сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне Набиуллина сказала журналистам, что ставки по депозитам в евро пока не являются большой проблемой для российских банков.

ЦБ РФ Эльвира Набиуллина

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