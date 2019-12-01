СМИ сообщили о прекращении импорта электроэнергии на Украину из Белоруссии

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - 1 декабря трейдеры остановили импорт электроэнергии из Белоруссии на Украину, сообщает украинское издание "Экономическая правда" со ссылкой на одного из участников рынка, не называя его.

"С часа ночи импорт из Беларуси - ноль, трейдеры перестали импортировать, Беларусь сейчас дороже нашего рынка", - приводит "Экономическая правда" слова источника.

По словам собеседника издания, Украина до сих пор в небольших объемах импортирует электроэнергию из России: ночью импорт составляет 16 мВт, днем ​​200-300 мВт, при потреблении 16 000-21 000 мВт, утверждает он.

Издание при этом отмечает, что общий импорт электроэнергии на Украину составляет 0,1%-1,7% от общего объема потребления.