В России снова подорожали гречка и пшено

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Оптовые цены на гречневую крупу в РФ после некоторого падения на минувшей неделе вновь пошли вверх, следует из данных компании "ПроЗерно", с которыми ознакомился "Интерфакс".

Цена гречневой крупы, по данным на 29 ноября, составила 42 440 рублей за тонну, что на 855 рублей больше, чем неделей ранее. До этого цены снижались несколько недель подряд. Средняя цена в октябре составила 39 391 рубль за тонну, в ноябре 2018 года - 19 553 рубля.

Двинулись вверх и цены на рис, не менявшиеся с начала ноября. Так, на минувшей неделе крупа (по ТУ) подорожала на 70 рублей, до 31 735 рублей за тонну. В октябре средняя цена составляла 33 275 рублей, в ноябре 2018 года - 31 790 рублей. Цена крупы (ГОСТ) выше и составляет 40 000-42 000 рублей за тонну.

Но наибольший скачок вверх за неделю совершили цены на пшено - на 2 250 рублей, до 23 855 рублей за тонну. В октябре средняя цена на эту крупу составляла 20 738 рублей, в ноябре 2018 года - 34 191 рубль.

Все цены приведены с учетом НДС.