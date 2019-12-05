Откат рынка акций в четверг нивелирован выросшей нефтью на новостях из ОПЕК

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Снижение рынка акций РФ в четверг в рамках фиксации прибыли игроками на фоне наметившейся коррекции фондовой Европы было нивелировано выросшей нефтью на новостях из ОПЕК о предложении обсудить в первом квартале 2020 года дополнительное сокращение добычи нефти. Лидировали в росте акции металлургов благодаря надеждам на торговую сделку первой фазы между США и Китаем, а также обновили свои максимумы акции "М.Видео" на дивидендных новостях.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2899,29 пункта (-0,05%, днем индекс опускался в район 2880 пунктов), индекс РТС - 1430,39 пункта (+0,03%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" оказалась разнополярной в пределах 2,3%.

Доллар просел до 63,86 рубля (-0,1 рубля).

Выросли бумаги "Новолипецкого металлургического комбината" (+2,3%), "Норникеля" (+2,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+1,7%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,1%), акции "Башнефти" (+1,1%", "Аэрофлота" (+1%), "Мечела" (+0,9%), "Интер РАО" (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (+0,8%), "Распадской" (+0,7%)," Северстали" (+0,6%), "Татнефти" (+0,6% и +1,1% "префы"), "РусАла" (+0,3%).

Подешевели рублевые акции АФК "Система" (-1,7%), "НОВАТЭКа" (-1,5%), "Мосбиржи" (-1,5%), "Яндекса" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,1%), "Газпрома" (-1%), "Роснефти" (-0,9%), ПАО "Полюс" (-0,6%), "АЛРОСА" (-0,4%).

В США индексы накануне выросли впервые за четыре сессии. Президент США Дональд Трамп днем ранее сказал, что "в некоторой степени" ему нравится идея о том, чтобы подождать с заключением торгового соглашения с Пекином до завершения президентских выборов в Штатах, запланированных на ноябрь 2020 года. Однако, по словам осведомленных источников агентства Bloomberg, заявление президента о том, что у него "нет дедлайна" для заключения торгового соглашения с Китаем, было опрометчивым, и не стоит воспринимать его как сигнал того, что торговые переговоры застопорились.

В Азии в четверг также преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,7%, китайский Shanghai Composite прибавил 0,7%), однако наметилась коррекция в Европе (DAX, FTSE просели на 0,5-0,7%) и Штатах (индекс S&P500 проседает на 0,1%).

Нефть

Нефть в четверг продолжила рост на фоне поступающих новостей с саммита ОПЕК+, цена Brent к 18:50 МСК на $0,6 превысила уровень суточной давности. Стоимость февральских фьючерсов на Brent составила $63,73 за баррель (+1,2% и +3,6% накануне), январская цена WTI - $58,92 за баррель (+0,8% и +4,2% в среду).

Накануне нефть подскочила на статистике Минэнерго США, показавших падение запасов нефти за прошлую неделю на 4,86 млн баррелей при прогнозах снижения на 0,7-1,5 млн баррелей.

Эксперты рассчитывают, что нефтедобывающие страны смогут договориться о продлении действующего соглашения или даже о дополнительном сокращении добычи.

Страны ОПЕК+ обсуждают возможность снижения производства нефти, по крайней мере, на 400 тыс. баррелей в сутки в дополнение к действующему соглашению, предусматривающему сокращение добычи на 1,2 млн баррелей в сутки, сообщило агентство Dow Jones со ссылкой на представителей картеля. Саудовская Аравия настаивает на дополнительном сокращении добычи, однако неожиданно против этого высказался Кувейт, отмечают источники.

Министр нефти Венесуэлы и президент ОПЕК Мануэль Кеведо сообщил в четверг, что выполнение сделки ОПЕК+ всеми странами-участницами является ключом к более активным действиям.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам в четверг, что министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) рекомендует рассмотреть в течение I квартала возможность сократить квоту на добычу нефти группой на 500 тыс. б/с.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами снижения в четверг выступили "префы" "ОМЗ" (-6,3%), акции АО "Русолово" (-5%), "МРСК Урала" (-1,7%), ПАО "Глобалтрак менеджмент" (-1,6%), ПАО "ОР" (-1,6%).

Подорожали бумаги "Селигдара" (+9,5% и +6% "префы"), "М.Видео" (+6,5%, до 580,1 рубля), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (+5,3%), ПАО "Челябинский трубопрокатный завод" (+5,2%), "МРСК Сибири" (+4,5%).

Акции "М.Видео" в результате 4-дневного ралли на новостях о дивидендах взлетели почти на 20% и обновили исторические максимумы. В конце прошлой недели компания сообщила, что совет директоров ПАО "М.Видео" (группа "М.Видео-Эльдорадо") рекомендовал акционерам выплатить дивиденды в размере 33,37 рубля на акцию по итогам девяти месяцев 2019 года.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 44,862 млрд рублей (из них 15,213 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома").

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