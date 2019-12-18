Гендиректором Qiwi станет Ким

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Генеральным директором Qiwi вместо основного владельца Сергея Солонина станет сооснователь группы Борис Ким, Солонин возглавит совет директоров, говорится в сообщении группы.

Ким, являющийся сейчас председателем совета директоров Qiwi, возглавит компанию c 15 января 2020 года и останется при этом членом совета директоров. В качестве главы совета директоров Qiwi Солонин "продолжит активно участвовать в управлении компанией, концентрируясь на долгосрочной стратегии Qiwi, включая развитие новых бизнес-моделей и ниш".

Кроме того, заместителем гендиректора Qiwi с 15 января 2020 года будет назначена Мария Шевченко, она сфокусируется на комплаенс, юридическом и операционном контроле компании.

"Я полностью привержен Qiwi и намерен активно участвовать в работе компании в качестве нового исполнительного председателя совета директоров. Я решил уйти с должности главного исполнительного директора и сложить с себя полномочия по ежедневному операционному управлению, чтобы иметь возможность уделять больше внимания стратегии группы", - приводятся слова Солонина в сообщении.

Ким в свою очередь заявил, что в ближайшие месяцы группа объявит о дальнейшем развитии стратегии.

Солонин занимал пост гендиректора Qiwi c 2012 года.

Шевченко с марта 2019 года занимает должность председателя совета директоров Киви банка. До прихода в Qiwi она работала в Альфа-банке.

Основным акционером Qiwi является Солонин с 63% голосов. Банк "Открытие" контролирует 11,4% голосов группы. В ноябре 2019 года Qiwi разместила сообщение на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, что "Открытие" и Солонин планируют постепенно продать на рынке до 23,4 млн ADS (47,9% акций класса В, или 37,4% капитала группы). Банк может продать весь свой пакет - до 34,2% капитала группы (43,8% акций класса B, или 11,4% голосов), Солонин - до 3,2% капитала (9% голосов исходя из расчета с учетом возможной конвертации акций класса А в акции класса В).

Борис Ким владеет 6,6% голосов Qiwi.

Qiwi plc управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. У группы свыше 20,8 млн виртуальных кошельков и более чем 149 тыс. терминалов и точек приема платежей.