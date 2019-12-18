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В Федерации профсоюзов назвали число россиян с "серыми" доходами

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - По данным Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), практически треть трудоспособных сограждан в той или иной мере имеет отношение к "теневому рынку".

"На "теневом рынке" труда в том или ином виде заняты около 25 млн россиян или почти треть трудоспособного населения страны, часть из которого вовсе обходится без оформления отношений с работодателем, другие официально трудоустроены, но получают часть зарплаты "в конверте", третьи подрабатывают на стороне, не ставя об этом в известность налоговые органы", - сказала заместитель руководителя департамента социально-трудовых отношений ФНПР Елена Косаковская, комментарий которой поступил в "Интерфакс".

ФНПР поддерживает власти в борьбе с неформальной занятостью и считает, что "масштабы "серого" фонда оплаты труда создают дополнительную налоговую нагрузку на социально ответственный бизнес, по существу стимулируя добросовестных работников к уходу в "тень"", добавила Косаковская.

По оценкам ФНПР, основная причина возникновения "серых" схем - низкая стоимость труда в стране. "Необходимо установление достойной заработной платы, соответствующей принципу равной оплаты за труд равной ценности, в зависимости от уровня квалификации работника, сложности, качества и количества выполняемой работы. Это обеспечивает экономическую свободу и гармоничное развитие человека", - сказала представитель ФНПР.

ФНПР является крупнейшим российским профобъединением, в ее рядах состоят более 20 млн. человек.

В сентябре сообщалось, что соискателей на рабочее место, готовых получать зарплату в конверте, оказалось в России в 1,2 раза больше, чем противников "серой" схемы.

ФНПР Елена Косаковская

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