Роструд сообщил о выводе из теневой занятости более 2 млн человек за три года

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - За последние три года из теневой занятости удалось вывести более 2 млн россиян, сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков на пленарном заседании IX Санкт-Петербургского международного форума труда.

"Благодаря принимаемым мерам только в 2024 году удалось легализовать более 810 тысяч человек, а за последние три года - свыше 2 миллионов граждан", - сказал Иванков.

Он напомнил, что в конце 2024 года был утвержден новый индикатор риска, который помогает выявлять факты, свидетельствующие о теневой занятости. Как правило, речь идет о маскировке трудовых отношений с помощью гражданско-правовых договоров.

Межведомственные комиссии по предотвращению нелегальной занятости действуют в каждом регионе. "Мы получили первые выгрузки и начинаем первые проверки по этому индикатору. Будем это направление развивать", - добавил он.

С лета 2025 года в России начнется запуск новой модели работы комиссий по выявлению, пресечению нелегальной занятости и последующей легализации, сказал Иванков.

По его данным, в 2024 году удалось выплатить задержанную зарплату на сумму более 345 млн рублей и провести специальную оценку условий труда в отношении 17 тысяч рабочих мест.