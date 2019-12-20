Палата представителей США одобрила торговую сделку между Мексикой, США и Канадой

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила трехстороннее соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой (USMCA), сообщает CNN.

За ратификацию сделки проголосовало подавляющее большинство членов Палаты представителей как из Демократической, так и Республиканской партии. "За" высказались 385 конгрессменов, против - 41.

Ожидается, что Сенат США рассмотрит ратификацию этого соглашения в начале 2020 года.

По мнению госсекретаря США Майка Помпео, соглашение о свободной торговле между Мексикой, США и Канадой будет способствовать экономическому процветанию стран.

"Принятие Палатой представителей США USMCA является исторической вехой в усилиях президента США Дональда Трампа по модернизации наших торговых отношений", - написал Помпео в твиттере.

Новый торговый договор между этими тремя странами призван прийти на смену Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA). Это было одним из предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа, считающего, что NAFTA приносит существенно больше выгоды Мексике и Канаде, нежели его стране.

В итоге Вашингтон, Мехико и Оттава согласились на пересмотр торгового соглашения, что в итоге и привело к заключению USMCA.

Новый договор предусматривает меры, стимулирующие производство странами на своей территории автотранспорта. США добились большего доступа для своей молочной продукции на канадский рынок. Вводятся дополнительные правила, касающиеся защиты окружающей среды и защиты прав трудящихся. Обновлен механизм по защите интеллектуальной собственности. Механизм решения спорных торговых вопросов, как отмечают американские СМИ, похож на тот, который был предусмотрен еще NAFTA.

В ноябре 2018 года Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и тогдашний президент Мексики Энрике Пенья Ньето "на полях" саммита G20 подписали торговое соглашение - USMCA. Летом этого года сенат Мексики одобрил соглашение, став первой из трех стран, завершившей процесс ратификации.