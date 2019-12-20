Счетная палата назвала лидеров по недостроям среди госструктур и регионов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Больше всего недостроенных объектов, финансируемых за счет государства, находится в ведении Минстроя, Федерального казначейства и Минэкономразвития, выяснили в Счетной палате. Из регионов по таким объектам лидирут Башкирия, Дагестан и Тверская область, говорится в докладе аудитора Светланы Орловой.

Всего в стране таких объектов 71 300. Среди них много школ, университетских кампусов, больниц и других социальных объектов, а также дорог, теплотрасс, спорткомплексов и стадионов.

Наименьшее количество недостроев зафиксировано в Татарстане (1,3%), Липецкой области (2,6%) и Еврейской АО (3%). Меньше всего проблемных объектов находятся в ведении Росавтодора, Росархива и Минпросвещения.

"В условиях сложившейся культуры бюджетного планирования на всех уровнях власти, планово строящиеся объекты и "долгострой" могут плавно перейти в разряд "брошенных". А этого никак нельзя допустить, тем более в рамках реализации национальных проектов! Ведь строительство должно давать значительный положительный мультипликативный эффект для экономики страны", - считает аудитор Орлова.