Котировки "Сургутнефтегаза" взлетели выше 50 рублей за акцию впервые с весны 2006 года

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Цена обыкновенных акций "Сургутнефтегаза" в отсутствие новостей в понедельник превысила уровень 50 рублей за бумагу, обновив максимум с мая 2006 года.

На 14:39 по московскому времени акции торговались у 50,375 рубля за штуку, показав рост на 4,7% к уровням предыдущего закрытия торгов. Максимум сделок составил 50,425 рубля. Объем торгов бумагами компании превысил 1,72 млрд рублей. В какой-то момент торгов цена акций достигла 50,6 рубля, превысив исторический показатель, к 14:47 она опустилась ниже 50 рублей за штуку.

6 мая 2006 года котировки "Сургута" показали исторический максимум в 50,469 рубля за акцию.

Привилегированные акции "Сургутнефтегаза" подорожали выросли на 0,5% - до 37,98 рубля за штуку.