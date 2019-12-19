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"Коммерсантъ" связал обыски в структуре "Сафмара" с делом о поставках нефти на Украину

"Коммерсантъ" связал обыски в структуре "Сафмара" с делом о поставках нефти на Украину
Председатель совета директоров ПФГ «САФМАР» Михаил Гуцериев
Фото: Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Обыски, которые в минувшую среду 18 декабря прошли в том числе в офисе компании "ФортеИнвест" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева"), проводились по делу о незаконном перемещении через границу стратегически важных товаров, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По их данным, в деле пока нет ни задержанных, ни подозреваемых.

Это дело было возбуждено 22 ноября управлением МВД на транспорте по Центральному федеральному округу по материалам ФСБ и таможенников, пишет издание. По данным этих служб, 2017-2018 годах "ФортеИнвест" (его крупнейший актив - Орский НПЗ) по подложным документам вывез на Украину 130 000 тонн нефтепродуктов более чем на 2 млрд рублей, хотя по документам этот товар предназначался для Турции.
18 декабря сотрудники МВД и ФСБ провели по этому делу обыски по 14 адресам в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ростовской и Нижегородской областях. В московском офисе "ФортеИнвеста" в результате обысков были изъяты бумажные документы и электронные носители информации, узнал "Коммерсантъ".

"Все компании группы "Сафмар" и ее руководители работают в штатном режиме. Компания не подтверждает информацию о проведении обысков в офисах группы", - заявили "Интерфаксу" в "Сафмаре".

В среду в СМИ появились сообщения об обысках в офисах группы и об уголовных делах в отношении входящих в нее компаний. В "Сафмаре" эту информацию отрицали. В Кремле об этих следственных действиях ничего не знают, сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. На этом информационном фоне котировки акций "М.Видео" (входит в "Сафмар") показали большую волатильность на торгах на "Московской бирже". В какой-то момент цена этих бумаг падала на 9,6% к уровням предыдущего закрытия.

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Сафмар М.Видео Михаил Гуцериев Украина ФТС ФСБ МВД ФортеИнвест

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