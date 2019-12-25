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Повышение утильсбора с 1 января приведет к удорожанию импортируемых машин на 2-5%

Повышение утильсбора с 1 января приведет к удорожанию импортируемых машин на 2-5%
Фото: Reuters

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Повышение утилизационного сбора на автомобили с 1 января 2020 года приведет к удорожанию импортируемых машин на 2-5%, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в эфире телеканала "Россия 24".

"У нас увеличен утилизационный сбор - это примерно 2-5% от стоимости (импортируемого - ИФ) автомобиля. Это естественно, поскольку растут затраты на утилизацию, плюс у нас реализуется масштабная программа повышения экологической безопасности нашей страны, наших жителей. Поэтому мы вынуждены были утилизационный сбор собрать, и, вполне возможно, что импортируемые машины несколько подорожают", - сказал вице-премьер.

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При этом система мер поддержки, которая оказывается российскому автопрому, по его словам, "не приведет к существенному подорожанию автомобилей".

"Да, все дорожает, есть инфляция, но это во всем мире происходит, все в пределах разумного", - добавил Козак.

Согласно концепции дифференцированного подхода к распределению компенсирующих утильсбор промсубсидий, предложенных Минпромторгом РФ, 50% выплат с 2020 года будут привязаны к уровню локализации. В 2021 году этот показатель будет на уровне 75%, а с 2022 года господдержку по этой статье планируется полностью привязать к локализации.

Дмитрий Козак

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