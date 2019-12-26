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Автодилеры в новом году получат право регистрации автомобилей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило новый порядок государственной регистрации транспортных средств, который вступает в силу с 1 января 2020 года. Соответствующее постановление опубликовано в четверг на сайте кабинета министров.

Согласно новым правилам, на всей территории России установлен единый порядок государственной регистрации машин, в том числе порядок и условия присвоения государственного регистрационного номера и выдачи госзнака, осмотра должностным лицом регистрационного подразделения или уполномоченным лицом специализированной организации и ряда других действий по регистрации.

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Так, регистрационные подразделения могут проводить регистрацию автомобилей самостоятельно или во взаимодействии со специализированными организациями, соответствующими требованиям статьи 21 ФЗ и включенными в реестр специализированных организаций. Ими являются изготовители транспортных средств или зарегистрированные в РФ юридические лица или индивидуальные предприниматели, уполномоченные на реализацию этих машин.

Кроме того, согласно утвержденному постановлению, зарегистрировать автомобиль можно будет в любом подразделении, вне зависимости от места регистрации владельца.

При государственный регистрационный номер машине присваивается в соответствии с цифровым кодом региона места регистрации его владельца.

Новые правила также вводят запрет на регистрацию транспортных средств на лиц, не достигших 16 лет. В этом случае регистрация будет осуществляться на одного из родителей, усыновителей либо опекунов (попечителей).

Россия

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