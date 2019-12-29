"Аэрофлот" закрыл продажи льготных билетов с Дальнего Востока

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" сообщила о закрытии продаж льготных билетов на рейсы с Дальнего Востока в центральную часть России в связи с освоением бюджетных субсидий.

Авиаперевозчик приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям.

"Все подтвержденные ранее бронирования на момент 28 декабря подлежат последующему оформлению в рамках действующих правил", - отмечается в сообщении компании.

Продажа возобновится "в случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок".

Программа субсидирования рейсов из городов Дальнего Востока (утверждена постановлением правительства - ИФ) действует круглый год. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане России до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55-ти, а также инвалиды, сопровождающие их лица и многодетные семьи.