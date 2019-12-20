"Аэрофлот" введет безбагажные тарифы на дальнемагистральных рейсах

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" с 24 декабря начнет продавать билеты на дальнемагистральные рейсы по безбагажным тарифам "Лайт", сообщил перевозчик.

Тариф "Лайт" включает только перевозку ручной клади весом до 10 кг в салоне самолета - провоз багажа в грузовом отсеке предлагается за дополнительную плату.

Согласно сообщению, безбагажные тарифы вводятся на рейсах авиакомпании из Москвы и Санкт-Петербурга через Москву в США, Индию, Монголию, Таиланд, Вьетнам (только Хошимин), а также на Мальдивы, Кубу, Шри-Ланку и Бали.

"Ожидается, что новое предложение в первую очередь оценят пассажиры, путешествующие семьей, количество регистрируемого багажа которых обычно меньше, чем один на каждого члена семьи", - заявляют в "Аэрофлоте".

Безбагажные тарифы на рейсах "Аэрофлота", который позиционирует себя как премиальный перевозчик, появились в апреле этого года. Сначала они действовали только на некоторых среднемагистральных направлениях авиакомпании в Европу, а также 36 маршрутах из Санкт-Петербурга дочерней "России" (работает в среднем ценовом сегменте). Позднее безбагажные тарифы распространились на всю среднемагистральную сеть "Аэрофлота", "России" и летающей на Дальнем Востоке "Авроры".

Одновременно с введением тарифа "Лайт" "Аэрофлот" отменил самый дешевый в его прежней линейке тариф "Эконом бюджет", который помимо ручной клади включал провоз багажа весом до 23 кг.