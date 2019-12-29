В Вене продолжились украинско-российские газовые переговоры

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Украинская и российская стороны в воскресенье в Вене продолжают переговоры о транзите природного газа после 1 января 2020 года, сообщил глава ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон.

"Начинаем следующий день переговоров. Цель - финализировать все договоры", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Как сообщалось, в субботу поздно вечером глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев сообщил, что в переговорах есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений по состоянию пока нет: "борьба идет за каждую запятую".

Вечером в пятницу представитель "Газпрома" сообщил о выплате "Нафтогазу Украины" $2,9 млрд, присужденных Стокгольмским арбитражем по спору о контракте на транзит.

Подписанный 20 декабря в Минске межправительственный протокол Украина-РФ-Еврокомиссия предусматривает пакетное соглашение с выплатой "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража, отказ сторон от существующих исков, включая урегулирование штрафа Антимонопольного комитета Украины на $7,4 млрд, и подписание транзитного соглашения на пять лет (2020 год - 65 млрд куб. м, 2021-2024 годы - по 40 млрд куб. м) с возможностью его продления на десять лет.