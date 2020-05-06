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Александру Лукашенко показали возможного конкурента Tesla

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко осмотрел отечественные разработки в области электротранспорта и, в частности, ему показали экспериментальный образец родстера - двухместного кабриолета, сообщила пресс-служба главы государства.

"По мнению разработчиков, этот родстер сможет в будущем посоревноваться с Tesla", - цитирует агентство "БелТА".

Электромобиль президенту представили как "легкий и маневренный", обладающий улучшенными динамическими характеристиками и способный разгоняться до 170 км/ч и преодолевать расстояние 270 км на одной зарядке.

Лукашенко отметил, что это его "даже очень впечатляет" и он не ожидал, что такие разработки можно будет достичь за короткое время.

Также президенту показали опытный образец комбайна для заливки льда, работающего на электроприводе. Он пообещал заказать 25 таких машин для ледовых стадионов страны.

Лукашенко также с интересом осмотрел электровелосипеды, электроскутеры и электросамокаты и согласился лично протестировать несколько экземпляров.

Александр Лукашенко Белоруссия Tesla

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